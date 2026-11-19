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19.11.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 16:28 Uhr 1,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'515 Punkten liegt. Bei 4,72 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,66 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 9'315'271 Glencore-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,278 USD. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,608 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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