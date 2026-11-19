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19.11.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 4,69 GBP.
Die Glencore-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 4,69 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'522 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 4,71 GBP. Bei 4,66 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'871'758 Glencore-Aktien umgesetzt.
Bei 6,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 35,16 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,32 GBP ab. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 41,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Glencore seine Aktionäre 2025 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,278 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59.83 Mrd. GBP gelegen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,608 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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