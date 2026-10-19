Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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19.10.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 5,88 GBP.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,88 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'832 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 5,90 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,80 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'030'687 Stück gehandelt.
Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,32 GBP fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 43,50 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,282 USD aus. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.
Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,621 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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