Glencore Aktie News: Glencore am Montagnachmittag billiger

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 4,3 Prozent auf 5,58 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'749 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 5,58 GBP. Bei 5,80 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 9'821'402 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,47 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,282 USD belaufen. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,621 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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