Glencore Aktie News: Glencore gibt am Mittag nach

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 2,0 Prozent auf 5,72 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'782 Punkten steht. Die Glencore-Aktie sank bis auf 5,69 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,80 GBP. Zuletzt wechselten 4'807'700 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,84 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 3,32 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,282 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,621 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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