Glencore Aktie News: Glencore zieht am Vormittag an

Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 5,57 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'735 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Glencore-Aktie bis auf 5,57 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,52 GBP. Zuletzt wechselten 592'454 Glencore-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,21 GBP) erklomm das Papier am 04.06.2026. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 10,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,82 GBP fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 97,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,260 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,130 GBP aus. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,584 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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