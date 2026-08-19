Glencore Aktie News: Anleger greifen bei Glencore am Mittwochnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 5,67 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'753 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Glencore-Aktie legte bis auf 5,68 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,52 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 8'735'649 Glencore-Aktien.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,21 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 9,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,82 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,260 USD aus. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59.83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.83 Mrd. GBP.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte Glencore die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,584 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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