Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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19.08.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore tritt am Mittag auf der Stelle
Die Aktie von Glencore hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 5,52 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Glencore-Aktie kam im London-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,52 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'710 Punkten liegt. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,58 GBP aus. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,51 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 5,52 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'421'605 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 6,21 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,82 GBP. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 48,89 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Glencore seine Aktionäre 2025 mit 0,130 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,260 USD je Aktie ausschütten. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59.83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.83 Mrd. GBP.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,584 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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