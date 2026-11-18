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18.11.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Anleger setzen Glencore am Mittwochnachmittag unter Druck
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 6,4 Prozent auf 4,60 GBP ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Glencore-Aktie in der London-Sitzung um 6,4 Prozent auf 4,60 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'573 Punkten notiert. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 4,59 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,84 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'274'482 Glencore-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 37,78 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 27,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,278 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,608 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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