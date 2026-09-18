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18.09.2026 09:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag leichter

Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 5,71 GBP nach.

Glencore
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Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 5,71 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'791 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Glencore-Aktie bis auf 5,66 GBP ein. Mit einem Wert von 5,74 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2'083'986 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP. Mit einem Zuwachs von 10,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.09.2025 auf bis zu 3,04 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,294 USD aus. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59.83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.83 Mrd. GBP.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,580 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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