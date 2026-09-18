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18.09.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore verbilligt sich am Freitagnachmittag

Glencore Aktie News: Glencore verbilligt sich am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 3,7 Prozent auf 5,59 GBP ab.

Glencore
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Die Glencore-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 5,59 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'682 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Glencore-Aktie bis auf 5,57 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,74 GBP. Zuletzt wechselten 17'582'766 Glencore-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 13,38 Prozent Luft nach oben. Bei 3,04 GBP fiel das Papier am 19.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,294 USD. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,580 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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