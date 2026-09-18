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18.09.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag billiger

Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 5,65 GBP.

Glencore
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Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 5,65 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'742 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Glencore-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,63 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,74 GBP. Bisher wurden heute 12'666'190 Glencore-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 12,18 Prozent wieder erreichen. Bei 3,04 GBP fiel das Papier am 19.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 85,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,294 USD aus. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,580 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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