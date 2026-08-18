Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,51 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'722 Punkten realisiert. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,48 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,49 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 483'884 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 6,21 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 11,26 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,82 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 48,87 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,260 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59.83 Mrd. GBP gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte Glencore die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,584 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Glencore-Aktie im Minus: Sprengstoffanschlag trifft wichtige Kohle-Bahnstrecke

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr abgeworfen

Glencore-Aktie steigt kräftig: Umsatz und Gewinn explodieren nach Verlustserie