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18.08.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore fällt am Dienstagnachmittag

Glencore Aktie News: Glencore fällt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 5,52 GBP.

Glencore
6.06 CHF -0.59%
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Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 5,52 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'757 Punkten liegt. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 5,46 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,49 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'397'600 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 12,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,82 GBP erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 95,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,260 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,584 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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