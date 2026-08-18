Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore fällt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 5,52 GBP.
Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 5,52 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'757 Punkten liegt. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 5,46 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,49 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'397'600 Glencore-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 12,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,82 GBP erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 95,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,260 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,584 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
Glencore-Aktie im Minus: Sprengstoffanschlag trifft wichtige Kohle-Bahnstrecke
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr abgeworfen
Glencore-Aktie steigt kräftig: Umsatz und Gewinn explodieren nach Verlustserie
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
16:29
|Glencore Aktie News: Glencore fällt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Börse London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wechselhaft -- DAX tiefer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. Die US-Börsen machen Verluste. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.