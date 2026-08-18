Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 5,48 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'722 Punkten realisiert. Bei 5,46 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 5,49 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 2'330'928 Stück.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 6,21 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,46 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,82 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,52 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,260 USD ausgeschüttet werden. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59.83 Mrd. GBP gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,584 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Glencore-Aktie im Minus: Sprengstoffanschlag trifft wichtige Kohle-Bahnstrecke

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr abgeworfen

Glencore-Aktie steigt kräftig: Umsatz und Gewinn explodieren nach Verlustserie