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17.11.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore büsst am Dienstagvormittag ein
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 4,94 GBP abwärts.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 4,94 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'802 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 4,91 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,93 GBP. Bisher wurden via London 866'474 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 6,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 28,31 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,278 USD, nach 0,120 GBP im Jahr 2025. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,608 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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