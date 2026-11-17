Die Glencore-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 4,94 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'747 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 4,91 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,93 GBP. Bisher wurden heute 6'492'929 Glencore-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 6,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 28,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,32 GBP am 22.11.2025. Mit einem Kursverlust von 32,74 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,278 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,608 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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