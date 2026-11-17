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17.11.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,94 GBP ab.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 4,94 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'802 Punkten notiert. Die Glencore-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,91 GBP nach. Bei 4,93 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'476'958 Stück gehandelt.
Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 28,31 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 3,32 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 32,74 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,278 USD aus. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,608 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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