Glencore Aktie News: Glencore reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,74 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'765 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 5,74 GBP. Mit einem Wert von 5,70 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 569'088 Stück gehandelt.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,04 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 46,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,294 USD belaufen. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,580 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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