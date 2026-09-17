Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 5,79 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'785 Punkten liegt. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,81 GBP an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,70 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'102'933 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 6,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 8,63 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,04 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 47,42 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,294 USD belaufen. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59.83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,580 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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