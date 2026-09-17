Glencore Aktie News: Glencore verbilligt sich am Donnerstagmittag

Um 12:28 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 5,70 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'718 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 5,64 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,70 GBP. Zuletzt wechselten 3'649'153 Glencore-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 10,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,04 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 87,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2025 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,294 USD je Aktie ausschütten. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Glencore.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,580 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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