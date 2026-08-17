Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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17.08.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Montagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Glencore. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 5,61 GBP nach oben.
Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 5,61 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'784 Punkten steht. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 5,63 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 5,60 GBP. Bisher wurden via London 921'850 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,21 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 10,81 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 2,82 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 98,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,275 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte Glencore die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,587 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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