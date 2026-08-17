Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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17.08.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Glencore. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 5,52 GBP.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,52 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'735 Punkten steht. Die Glencore-Aktie legte bis auf 5,63 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,60 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'666'485 Glencore-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,21 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 12,53 Prozent Luft nach oben. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,82 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 48,94 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,275 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,587 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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