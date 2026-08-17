Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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17.08.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Montagmittag freundlich
Die Aktie von Glencore zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Glencore-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 5,56 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,3 Prozent auf 5,56 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'753 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 5,63 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,60 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'082'866 Stück gehandelt.
Bei 6,21 GBP markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,74 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,82 GBP. Mit einem Kursverlust von 49,30 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,275 USD, nach 0,130 GBP im Jahr 2025. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,587 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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