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16.11.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Montagvormittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 5,04 GBP.
Um 09:28 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 5,04 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'928 Punkten realisiert. Bei 5,01 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,03 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 551'458 Glencore-Aktien den Besitzer.
Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 25,83 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 34,04 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,278 USD aus. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,608 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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