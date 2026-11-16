Glencore Aktie News: Glencore gibt am Nachmittag ab

Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 5,00 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'925 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 5,00 GBP. Bei 5,03 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 6'132'520 Glencore-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Gewinne von 26,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 33,61 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,278 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,608 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor 3 Jahren verdient

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingebracht

Glencore-Aktie moderat im Minus: Aktien von CEO Nagle sollen vor Verfall bei Übernahmen geschützt werden