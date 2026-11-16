Glencore Aktie News: Glencore am Mittag mit Abschlägen

Um 12:28 Uhr rutschte die Glencore-Aktie in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 5,05 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'933 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 5,01 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,03 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'739'702 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 6,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,278 USD ausgeschüttet werden. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,608 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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