Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Zuletzt sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 5,81 GBP zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 5,81 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'806 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 5,83 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,79 GBP. Bisher wurden via London 1'542'756 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 9,01 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 42,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,293 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,621 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
Glencore-Aktie mit ersten Handelstag an australischer Börse
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
16.10.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Glencore Aktie News: Glencore reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
15.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Glencore-Aktie mit ersten Handelstag an australischer Börse (AWP)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Glencore shares make Australia debut to mine base of ‘smart investors’ (Financial Times)
|
13.10.26
|FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.