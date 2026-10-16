Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag in Grün

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 5,81 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'806 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 5,83 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,79 GBP. Bisher wurden via London 1'542'756 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 9,01 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 42,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,293 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,621 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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