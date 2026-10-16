Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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16.10.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Freitagnachmittag in Grün
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,6 Prozent auf 5,83 GBP.
Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 5,83 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'873 Punkten liegt. Bei 5,84 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,79 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'002'976 Glencore-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. 8,66 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,32 GBP am 22.11.2025. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 75,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,293 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59.83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.
In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,621 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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