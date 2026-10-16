Glencore Aktie News: Glencore reagiert am Mittag positiv

Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 5,79 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'832 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,83 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,79 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 6'844'608 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei 6,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,43 Prozent. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,293 USD belaufen. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,621 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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