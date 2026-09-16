Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag im Plus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 5,84 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'696 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 5,86 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 5,84 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 777'813 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 6,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,49 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.09.2025 Kursverluste bis auf 3,04 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 47,88 Prozent Luft nach unten.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,294 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59.83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.83 Mrd. GBP.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,580 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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