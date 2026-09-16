Glencore Aktie News: Glencore behauptet sich am Mittwochnachmittag

Zum Vortag unverändert notierte die Glencore-Aktie um 16:28 Uhr im London-Handel bei 5,76 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'693 Punkten steht. Bei 5,86 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Glencore-Aktie bis auf 5,73 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,84 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'108'120 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,07 Prozent. Am 19.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,04 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,294 USD, nach 0,120 GBP im Jahr 2025. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,580 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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