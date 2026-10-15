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15.10.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore gibt am Nachmittag ab

Glencore Aktie News: Glencore gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 5,64 GBP.

Glencore
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Um 16:28 Uhr rutschte die Glencore-Aktie in der London-Sitzung um 2,3 Prozent auf 5,64 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'814 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 5,58 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,66 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 12'342'882 Glencore-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 11,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 GBP. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,07 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,283 USD. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,612 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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