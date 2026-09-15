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15.09.2026 09:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag mit roter Tendenz

Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 5,83 GBP.

Glencore
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Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 5,83 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'637 Punkten notiert. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,83 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 5,89 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 888'319 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 7,95 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 3,01 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 94,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,296 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59.83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,574 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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