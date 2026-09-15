Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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15.09.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 5,80 GBP.
Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 5,80 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'668 Punkten steht. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,74 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,89 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 8'367'112 Glencore-Aktien.
Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2025 bei 3,01 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 48,16 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,296 USD. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59.83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umsetzen können.
Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Glencore.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,574 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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