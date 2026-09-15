Glencore Aktie News: Glencore am Mittag mit roter Tendenz

Die Glencore-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 5,79 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'659 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 5,74 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,89 GBP. Bisher wurden via London 5'072'391 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 9,52 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,01 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,296 USD belaufen. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,574 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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