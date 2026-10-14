Glencore Aktie News: Anleger schicken Glencore am Mittwochvormittag ins Plus

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 5,90 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'663 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 5,93 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,92 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1'308'949 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 6,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,32 GBP am 22.11.2025. Abschläge von 43,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,283 USD. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 59.83 Mrd. GBP, gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,612 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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