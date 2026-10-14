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14.10.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Anleger schicken Glencore am Mittwochmittag ins Plus

Glencore Aktie News: Anleger schicken Glencore am Mittwochmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Glencore. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 5,90 GBP zu.

Glencore
6.18 CHF -3.42%
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Um 12:28 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 5,90 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'698 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 5,93 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,92 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3'471'950 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 7,48 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 43,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,283 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,612 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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