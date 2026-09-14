Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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14.09.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Glencore gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 5,97 GBP abwärts.
Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 5,97 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'707 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Glencore-Aktie bei 5,93 GBP. Bei 5,96 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 916'972 Glencore-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,01 GBP am 16.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.
Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,296 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,574 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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