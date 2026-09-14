Glencore Aktie News: Glencore verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 5,95 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'709 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Glencore-Aktie bis auf 5,85 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,96 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 8'186'092 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 3,01 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 49,46 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,296 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,574 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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