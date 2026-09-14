Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 1.3%  SPI 19’642 1.0%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’490 -0.3%  Euro 0.9436 -0.4%  EStoxx50 6’267 -0.9%  Gold 4’296 -1.2%  Bitcoin 63’612 1.4%  Dollar 0.8171 0.1%  Öl 108.2 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagmittag
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt
Tesla-Aktie im Blick: Neuer Roadster-Termin steht anscheinend fest
Suche...

Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag im Minusbereich

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Glencore gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 3,0 Prozent auf 5,87 GBP.

Glencore
6.50 CHF -2.59%
Kaufen Verkaufen

Die Glencore-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 5,87 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'722 Punkten steht. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,85 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,96 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5'250'216 Glencore-Aktien.

Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,92 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 3,01 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 48,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,296 USD aus. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,574 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor einem Jahr verdient

Glencore-Aktie gefragt: Mehr Fremdkapital für kanadische Abcourt Mines

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Glencore plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Glencore plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.02.26 Glencore Overweight Barclays Capital
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:55 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09:16 Marktüberblick: Ölpreise bleiben im Fokus
09:06 SMI stoppt Talfahrt
08:45 Logo WHS Fed-Showdown an der Börse: Zinserhöhung, Öl-Schock und die nächste Richtungsentscheidung
08:07 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenstart?
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.02 SX7BOU
Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’946.85 14.09.2026 13:18:38
Long 13’327.30 19.40 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie
Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung - Moderna-Kurs verdoppelt sich
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien New York: Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Start

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.