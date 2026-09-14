Glencore Aktie News: Glencore am Mittag im Minusbereich

Die Glencore-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 5,87 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'722 Punkten steht. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,85 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,96 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5'250'216 Glencore-Aktien.

Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,92 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 3,01 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 48,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,296 USD aus. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,574 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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