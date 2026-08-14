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14.08.2026 09:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag mit Verlusten

Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 5,49 GBP nach.

Glencore
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Um 09:28 Uhr rutschte die Glencore-Aktie in der London-Sitzung um 2,2 Prozent auf 5,49 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'776 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 5,48 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,56 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 2'359'523 Aktien.

Bei 6,21 GBP markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 11,72 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 2,82 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,275 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,587 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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