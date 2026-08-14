Glencore Aktie News: Glencore gibt am Freitagnachmittag nach

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 5,52 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'755 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Glencore-Aktie bei 5,44 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,56 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'093'923 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 6,21 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,57 Prozent. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,82 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,275 USD je Glencore-Aktie. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,587 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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