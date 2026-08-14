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14.08.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag schwächer

Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag schwächer

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 2,5 Prozent auf 5,47 GBP.

Glencore
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Die Glencore-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 5,47 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'764 Punkten steht. Die Glencore-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,45 GBP nach. Bei 5,56 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5'758'658 Glencore-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,21 GBP erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 11,99 Prozent niedriger. Bei 2,82 GBP erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,45 Prozent.

Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,275 USD je Glencore-Aktie. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,587 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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