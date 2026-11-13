Glencore Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Glencore

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 5,10 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'854 Punkten steht. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,08 GBP nach. Bei 5,10 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 616'781 Aktien.

Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 3,32 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,278 USD aus. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59.83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.83 Mrd. GBP.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,608 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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