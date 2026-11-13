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13.11.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 5,12 GBP.
Um 16:28 Uhr rutschte die Glencore-Aktie in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 5,12 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'880 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Glencore-Aktie bei 5,08 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,10 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4'346'403 Glencore-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (3,32 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 35,05 Prozent wieder erreichen.
Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,278 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt.
Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,608 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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