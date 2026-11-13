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13.11.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 5,15 GBP.
Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 5,15 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'883 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Glencore-Aktie bei 5,08 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,10 GBP. Zuletzt wechselten via London 2'000'312 Glencore-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 6,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 23,14 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 3,32 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 54,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,278 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,608 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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