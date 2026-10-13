Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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13.10.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,82 GBP ab.
Die Glencore-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 5,82 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'748 Punkten realisiert. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,81 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,83 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 955'135 Glencore-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 8,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (3,32 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 42,95 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,292 USD aus. Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,601 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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