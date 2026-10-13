Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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13.10.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore reagiert am Dienstagnachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 5,90 GBP.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 5,90 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'658 Punkten notiert. Bei 5,94 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,83 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'694'451 Glencore-Aktien umgesetzt.
Bei 6,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,292 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59.83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.83 Mrd. GBP.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,601 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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