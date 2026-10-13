Glencore Aktie News: Glencore steigt am Mittag

Das Papier von Glencore konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 5,88 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'735 Punkten tendiert. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,89 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,83 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'354'558 Glencore-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. Gewinne von 7,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 43,51 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,292 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59.83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.83 Mrd. GBP.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Glencore.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,601 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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